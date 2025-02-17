هيئة البث العبريَّة: (إسرائيل) تستعدُّ لتسلُّم جثث أسرى من غزَّة الخميس المقبل

متابعة/ فلسطين أون لاين

ذكرت هيئة البث العبرية، أن (إسرائيل) تستعد لاستلام جثث أربعة أسرى "إسرائيليين" متحجزة لدى المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، بتدخل من الوسطاء.

وأوضحت الهيئة العبرية عن مصادر مطلعة، أن حركة حماس ستسلم صباح الخميس قائمة بأسماء الأسرى الذين قتلوا في الأسر، وبعد التحقق من هوية الجثث سيتم إبلاغ العائلات المعنية.

وقالت، إن التبادل سيتم بالإفراج عن جميع النساء الفلسطينيات والأطفال والقاصرين الذين تقل أعمارهم عن 19 عامًا والذين تم اعتقالهم من قبل جيش الاحتلال في غزة بعد 8 أكتوبر 2023.

وأشارت إلى، أن تعليمات لفرقة غزة بالجيش الإسرائيلي بالاستعداد لاحتمال استلام عدد من جثث الأسرى الخميس المقبل.

أما عن الأحياء، أوضحت المصادر أنه من المتوقع أن تتم يوم السبت عملية تبادل بإطلاق سراح 3 أسرى إسرائيليين أحياء.

فيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول "إسرائيلي"، أن (إسرائيل) تستعد لاستلام جثث 4 وأنها تعمل على إعادة ستة أسرى أحياء يوم السبت.

وأضافت: "في حال إتمام ذلك، فلن يبقى في غزة سوى أربعة أسرى يفترض أنهم ماتوا من بين 33 أسيرًا من المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي".

من جانبها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إسرائيل طلبت تبكير الإفراج عن جثامين المحتجزين مقابل تسريع إدخال المنازل المؤقتة إلى غزة.

وتم تنفيذ 6 عمليات تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب إبادة ضد غزة على مدى 15 شهرا أدت إلى استشهاد وإصابة نحو 160 ألف شخص -جلهم أطفال ونساء- ودمار هائل لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

فيما لم تعلق المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية حماس، حول تلك الأنباء الصادرة عن الإعلام العبري، حتى لحظة إعداد الخبر.