يديعوت: تفاصيل جديدة حول سيطرة مقاتلي القسام على كيبوتس "كفار عزة"

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية تفاصيل جديدة حول سيطرة مقاتلي كتائب القسام على كيبوتس "كفار عزة" يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن "القوات فشلت في حماية الكيبوتس أولا ثم وصلت التعزيزات متأخرة لساعات وفشلت أيضًا في منع سيطرة مقاتلي القسام عليه".

وأشارت إلى أن قوات الجيش قتلت 3 مستوطنين بعد الاعتقاد أنهم من مقاتلي القسام.

وذكرت الصحيفة، أن قوات الجيش انسحبت من الكيبوتس قبل التأكد من خلوه من مقاتلي القسام وبالتالي عاد المقاتلون إليه مرة أخرى.

ووفقا للإحصائيات "الإسرائيلية"، قتل 64 إسرائيليا ووقع 19 آخرين في أسر القسام من الكيبوتس يوم 7 أكتوبر.

وكيبوتس كفار عزة، عبارة عن تجمّع زراعي كان يعيش فيه نحو 800 شخص على بعد كيلومترين من حدود غزة قبل هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد، أنه يعتزم بدء عرض تحقيقات حول أحداث 7 أكتوبر 2023، اعتبارا من الأسبوع المقبل، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وأفاد مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "عملية عرض التحقيقات ستمتد على مدار أسبوع كامل، من يوم الأربعاء 26 فبراير وحتى انتهاء ولاية رئيس الأركان هرتسي هاليفي بعد ذلك بأسبوع".

وبين أنه "في البداية، سيعرض الجيش الإسرائيلي التحقيقات العامة حول التصور الاستراتيجي تجاه قطاع غزة في السنوات الأخيرة، وتطور المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بحماس، وآلية اتخاذ القرارات ليلة 6 أكتوبر، وإدارة معارك التصدي للهجوم".

وبعد ذلك، سيتم تقديم التحقيقات التفصيلية حول المعارك الرئيسية في مستوطنات غلاف غزة، بما في ذلك كيبوتسات كفار عزة، ناحال عوز، نير عوز، نتيف هعسرا، القاعدة العسكرية في ناحال عوز، وحفل نوفا الموسيقي، وفقا للمصدر نفسه.

وحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن "بقية تحقيقات المعارك (إجمالي 41 تحقيقا)، فسيتم عرضها خلال شهر مارس".

يُذكر أن الجيش الإسرائيلي يعرض هذه التحقيقات بعد تأخير نصف عام، حيث كان قد التزم سابقًا بتقديمها بحلول يوليو 2024.