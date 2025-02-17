حماس: الاحتلال يتحمَّل تبعات سياسة الاغتيالات الجبانة بحقِّ قادة وأبطال المقاومة

متابعة/ فلسطين أون لاين

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس أحد قادة القسام العسكريين، الذين اغتالهم طيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين في مدينة صيدا جنوب لبنان.

وقالت الحركة في بيان لها، "ننعى إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، الشهيد القائد محمد شاهين “أبو عماد”، أحد قادة كتائب القسام، الذي ارتقى إلى العلا بعد استهدافه من قِبَل العدو الصهيوني عبر طائرة مُسيَّرة غادرة في مدينة صيدا في لبنان".

وأكدت الحركة، على أن "يد الغدر الصهيونية التي امتدت إلى ساحات الشتات كما امتدت إلى ساحة الوطن في الداخل، لن تفلح في كسر إرادة المقاومة".

وشددت على، أن "العدو الصهيوني، الذي يواصل سياسة الاغتيالات الجبانة بحق قادة وأبطال المقاومة، يتحمل كامل المسؤولية عن تبعات جرائمه، وسيدفع ثمنها غاليًا".

وأوضحت الحركة أن "الشهيد القائد محمد شاهين وإخوانه وأسرته الكريمة مثالًا للتضحية والفداء، وأحد الرجال الذين أفنوا أعمارهم في خدمة مشروع المقاومة، وساهموا في تعزيز قوتها وإعدادها لمواجهة العدو الصهيوني حتى تحرير الأرض والمقدسات".

واغتالت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الاثنين، القيادي في كتائب القسام في لبنان، محمد شاهين، وذلك باستهداف طائرات الاحتلال مركبة كان يستقلها في مدينة صيدا جنوب لبنان.

وأفاد شهود عيان بأن فرق الدفاع المدني انتشلت جثة تعود لسائق السيارة، وعملت على إطفاء النيران التي اشتعلت جراء الغارة من مسيرة إسرائيلية.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتقاء شهيد في غارة للعدو الإسرائيلي على سيارة في مدينة صيدا جنوبي البلاد، فيما تعمل طواقم الدفاع المدني على إخماد الحريق الذي اندلع في المركبة.

وأوضح رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقا في جيش الاحتلال تمير هايمانأن ما حدث في صيدا هو عملية اغتيال مرتبطة بالأوضاع في الضفة الغربية أكثر من كونها مرتبطة بغزة أو لبنان.

وفي وقت سابق من عملية الاغتيال، قالت مواقع عبرية، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خرج من جلسة محاكمته للمصادقة على الاغتيال في صيدا جنوب لبنان.