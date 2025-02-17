كتائب القسَّام تنعى القائد محمَّد شاهين الذي اغتاله الاحتلال في لبنان

غزة/ فلسطين أون لاين

نعت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، القائد القسامي محمد شاهين، والذي ارتقى إثر عملية اغتيال نفّذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة صيدا جنوب لبنان.

وقالت القسام، في بيان صحافي، "بكل آيات الإيمان بنصر الله، وبعزة المؤمنين الواثقين، تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى أبناء شعبنا وجماهير أمتنا العربية والإسلامية فارساً من فرسانها الميامين: القائد القسامي المجاهد/ محمد إبراهيم شاهين "أبو البراء"، (من بلدة الفالوجة الفلسطينية المحتلة)



واستحضرت القسام، دور القائد القسامي شاهين "الرائد وبصماته الخاصة في مسيرة الجهاد والمقاومة ومقارعة العدو الصهيوني انطلاقًا من انتفاضة الأقصى ووصولًا إلى معركة طوفان الأقصى، حيث شغل خلالها عدة مواقع جهادية متقدمة، وختم جهاده ملتحقًا بشقيقه الشهيد المهندس القسامي حمزة شاهين ومن سبقه من إخوانه الشهداء الأطهار".

وأكدت، في ختام بيانها، " ثباتها على عهدها مع الله ثم مع شعبها؛ بمواصلة طريق الجهاد والعطاء والإعداد في أطهر دربٍ خطه المجاهدون بدمائهم الطاهرة، وعلى صون عهد الشهداء والأسرى حتى تحقيق حلم شعبنا بالتحرير والعودة".

واغتالت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الاثنين، القيادي في كتائب القسام في لبنان، محمد شاهين، وذلك باستهداف طائرات الاحتلال مركبة كان يستقلها في مدينة صيدا جنوب لبنان.

وأفاد شهود عيان بأن فرق الدفاع المدني انتشلت جثة تعود لسائق السيارة، وعملت على إطفاء النيران التي اشتعلت جراء الغارة من مسيرة إسرائيلية.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتقاء شهيد في غارة للعدو الإسرائيلي على سيارة في مدينة صيدا جنوبي البلاد، فيما تعمل طواقم الدفاع المدني على إخماد الحريق الذي اندلع في المركبة.

وأوضح رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقا في جيش الاحتلال تمير هايمانأن ما حدث في صيدا هو عملية اغتيال مرتبطة بالأوضاع في الضفة الغربية أكثر من كونها مرتبطة بغزة أو لبنان.

وفي وقت سابق من عملية الاغتيال، قالت مواقع عبرية، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خرج من جلسة محاكمته للمصادقة على الاغتيال في صيدا جنوب لبنان.