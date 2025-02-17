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إرجاء القمة العربية المصغرة في الرياض.. ومصدر سعودي يكشف السبب

17 فبراير 2025 . الساعة 14:08 بتوقيت القدس
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أرشيفية

أُرجأت قمة عربية مصغرة كانت مقررة الخميس في الرياض إلى يوم الجمعة لمناقشة الرد على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة وتوسعت لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى جانب مصر والأردن؛ بحسب ما أفاد دبلوماسيان عربيان وكالة فرانس برس الإثنين.

وقال مصدر سعودي فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول الحديث للإعلام، إنّ "مؤتمر القمة العربية المصغر في الرياض تم تأجيله من الخميس إلى الجمعة 21 شباط/فبراير الجاري".

وأشار المصدر إلى أنّه "سيضم قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست مع مصر والأردن لبحث البدائل العربية لخطط ترامب في قطاع غزة". وأكّد مصدر دبلوماسي عربي آخر إرجاء القمة يوما واحدا.

المصدر / فرانس برس
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