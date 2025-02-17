فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصِّحَّة بغزَّة: 13 شهيدًا و 16 إصابة وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية

صعود الذهب مع انخفاض الدولار والقلق من تهديدات ترامب

أميركي يطلق النار على سيارة بفلوريدا اعتقد أن فلسطينيين بداخلها

معروف: المساعدات التي دخلت إلى غزة خلال اليومين الماضيين لم تتجاوز الـ30% من المتفق عليه

غيداء وندين: زراعة الأمل في خانيونس رغم الحرب

روسيا تعلن إسقاط 90 مسيرة أوكرانية وصاروخ "نبتون"

الاحتلال يغتال قائدًا في كتائب القسَّام بمدينة صيدا جنوبي لبنان

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية قوّات الاحتلال

هيئة البث العبرية: نتنياهو يعتزم إقالة رئيس "الشاباك"

حماس تُعلِّق على البيان الختامي للقمَّة الأفريقية

الصِّحَّة بغزَّة: 13 شهيدًا و 16 إصابة وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية

17 فبراير 2025 . الساعة 13:32 بتوقيت القدس
...
الصِّحَّة بغزَّة: 13 شهيدًا و 16 إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على القطاع، الذي استمر 15 شهرًا على التوالي.

وقالت الصحة، إنّ 13 شهيدًا ( 9 شهداء انتشال ،4 شهداء جدد) وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، و 16 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 48,284 شهيدًا و 111,709 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة