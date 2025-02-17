الصِّحَّة بغزَّة: 13 شهيدًا و 16 إصابة وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على القطاع، الذي استمر 15 شهرًا على التوالي.

وقالت الصحة، إنّ 13 شهيدًا ( 9 شهداء انتشال ،4 شهداء جدد) وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، و 16 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 48,284 شهيدًا و 111,709 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين