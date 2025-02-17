أميركي يطلق النار على سيارة بفلوريدا اعتقد أن فلسطينيين بداخلها

اعترف مردخاي برافمان منفذ هجوم مسلح على سيارة في ولاية فلوريدا الأميركية، أنه نفذ الهجوم لاعتقاده أن من في المركبة هما فلسطينيان.

وألقت قوات الشرطة على المهاجم عقب الهجوم، أمس الأحد، حيث أطلق 17 رصاصة على المركبة في ميامي بيتش بولاية فلوريدا.

وسجنت المحكمة المهاجم بعد أن وجهت له تهمة "محاولة القتل".

تمكنا من النجاة

وحسب شبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية الأميركية، فقد اعترف برافمان للشرطة بأنه أطلق النار على شخصين في السيارة المتحركة لأنه ظن أنهما فلسطينيان.

وقال خلال التحقيق معه في مركز الشرطة إنه "أطلق النار على فلسطينيين اثنين شاهدهما فقتلهما"، إلا أن الشخصين في السيارة تمكنا من النجاة من الهجوم.

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على ما إذا كان الهجوم يُعامل كجريمة كراهية أم لا.

المصدر / وكالات