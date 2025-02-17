معروف: المساعدات التي دخلت إلى غزة خلال اليومين الماضيين لم تتجاوز الـ30% من المتفق عليه

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، إنّ هناك فجوة كبيرة بين ما يقوله الوسطاء وما يقوم به الاحتلال بشأن استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار معروف في تصريح للتلفزيون العربي، إلى أنّ الاحتياجات التي تم تحديدها في البروتوكول الإنساني هي أولوية مستعجلة لحياة سكان قطاع غزة.

وأكد أن ما دخل إلى قطاع غزة خلال اليومين الماضيين من مساعدات إنسانية لم يتجاوز الـ30% من المتفق عليه.

وأوضح، أنّ الاحتلال يحاول التنصل من التزاماته ضمن الاتفاق لخروج المرضى والجرحى للعلاج، خلافاً لما ورد في البروتوكول الإنساني.

وذكر معروف أنّ الاحتلال يواصل خرق الاتفاق باستهداف عناصر الشرطة وقصف سيارة في القطاع، والتي كان آخرها صباح أمس الأحد ما أدى لارتقاء 3 شهداء من عناصر الشرطة في رفح.

ولفت، إلى أن 70% من مناطق قطاع غزة لا تصلها مياه صالحة للاستهلاك، منوّهًا إلى أن محطات معالجة المياه في القطاع لا تعمل جراء عدم توفر الكهرباء والوقود.

وفي تصريح سابق، قال معروف، إنّ الوسطاء تعهدوا بالتزام الاحتلال ببنود الاتفاق وخصوصاً في شقه الإنساني وإدخال كل المستلزمات الواردة ضمن البروتوكول بالأصناف والكميات المحددة والمواعيد المقرة لذلك.

وأشار، إلى أن هناك تطمينات قد وصلت من الوسطاء بشأن إدخال المساعدات والبيوت المتنقلة إلى القطاع.



المصدر / فلسطين أون لاين