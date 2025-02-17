روسيا تعلن إسقاط 90 مسيرة أوكرانية وصاروخ "نبتون"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت خلال الليلة الماضية، 90 طائرة مسيرة أوكرانية وصاروخ "نبتون" المضاد للسفن، فوق الأراضي الروسية.

وأوضح البيان اليوم الإثنين: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

أنظمة الدفاع الجوي

وأضاف: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 90 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 38 طائرة مسيرة فوق مياه بحر زوف، و24 فوق أراضي إقليم كراسنودار، و15 فوق أراضي جمهورية القرم".

وتابع البيان: "وتم تدمير 7 طائرات مسيرة فوق مياه البحر الأسود، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة كورسك، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة روستوف، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

صاروخ نبتون

وبحسب البيان، فإن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت صاروخا موجها من طراز "نبتون-إم دي" فوق مياه بحر زوف.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن فينيامين كوندراتييف، حاكم إقليم كراسنودار، أن امرأة أصيبت بجروح في هجوم موسع عبر طائرات مسيرة في قرية إلسكي بمنطقة سيفرسكي في الإقليم، ما أدى إلى تضرر 12 منزلا.

المصدر / وكالات