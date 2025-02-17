مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية قوّات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين ، صباح اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إنّ عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وفرضت قوات الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين للمسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لفرض تقسيمه زمانيا ومكانيا.