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بالفيديو والصور شهيد في قصف الاحتلال مركبة جنوب لبنان

17 فبراير 2025 . الساعة 11:18 بتوقيت القدس
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شهيد في قصف الاحتلال مركبة جنوب لبنان

ارتقى شهيد، ظهر اليوم الإثنين، جراء قصف مسيرة "إسرائيلية" مركبة على طريق صيدا البحري جنوب لبنان.

وقالت صحيفة الأخبار اللبنانية، إن شهيدًا على الأقل ارتقى جراء قصف من مسيرة "إسرائيلية" لمركبة على طريق صيدا البحري جنوب لبنان، فيما تعمل طواقم الدفاع المدني على إخماد الحريق الذي اندلع في المركبة.

ومساء السبت الماضي، ارتقى شهيدان وأصيب 4 سيدات، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية لبنانية في منطقة إقليم التفاح، في بلدة جرجوع جنوب لبنان.

وكان من المفترض أن يستكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفقاً للمهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب، والتي تبلغ 60 يوماً بدءاً من دخوله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. إلا أن الاحتلال لم يلتزم بالموعد، قبل أن تعلن واشنطن لاحقاً تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين
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