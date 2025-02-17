الاحتلال يغتال قائدًا في كتائب القسَّام بمدينة صيدا جنوبي لبنان

ارتقى شهيد، ظهر اليوم الإثنين، جراء قصف مسيرة "إسرائيلية" مركبة على طريق صيدا البحري جنوب لبنان.

وقالت مصادر خاصة لقناة الأقصى الفضائية، إن الغارة الصهيونية على صيدا جنوبي لبنان، استهدفت القيادي القسامي محمد شاهين.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتقاء شهيد في غارة للعدو الإسرائيلي على سيارة في مدينة صيدا جنوبي البلاد، فيما تعمل طواقم الدفاع المدني على إخماد الحريق الذي اندلع في المركبة.

وأوضح رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقا في جيش الاحتلال تمير هايمانأن ما حدث في صيدا هو عملية اغتيال مرتبطة بالأوضاع في الضفة الغربية أكثر من كونها مرتبطة بغزة أو لبنان.

ومساء السبت الماضي، ارتقى شهيدان وأصيب 4 سيدات، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية لبنانية في منطقة إقليم التفاح، في بلدة جرجوع جنوب لبنان.

وكان من المفترض أن يستكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفقاً للمهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب، والتي تبلغ 60 يوماً بدءاً من دخوله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. إلا أن الاحتلال لم يلتزم بالموعد، قبل أن تعلن واشنطن لاحقاً تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين