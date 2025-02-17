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مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة صيدا جنوبي لبنان

17 فبراير 2025 . الساعة 11:17 بتوقيت القدس
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مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة صيدا جنوبي لبنان

استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية في مدينة صيدا جنوبي لبنان، وفقا لمصادر رسمية ومحلية لبنانية.

وذكرت المصادر ذاتها أن الاستهداف الإسرائيلي للسيارة كان مقابل الملعب البلدي في مدينة صيدا.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان المُستهدف من دون أن يُعرف بعض من الشخصية المستهدفة ولا وضعها الصحي.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين (إسرائيل) وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

يتبع.. 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#صيدا #استهداف سيارة #مدينة صيدا #مسيّرة إسرائيلية

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