آيزنكوت: بوصلتنا مشوشة طوال الوقت ولم تتحقق أي من أهداف الحرب

قال الوزير السابق في مجلس الحرب، ورئيس الأركان الأسبق في جيش الاحتلال، غادي آيزنكوت، إن البوصلة الاستراتيجية "مشوشة طوال الوقت ولم تتحقق أي من أهداف الحرب"، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة ديعوت أحرونوت.

وقال آيزنكوت اليوم الإثنين، إن نتنياهو يجري تجارب وفق استراتيجيات مختلفة ويغتنم الفرص لأن ذلك مريح له سياسيًا بينما هذا مدمر بالنسبة للأجهزة الأمنية.

وأضاف: لا أعرف جيشًا تمكن من القضاء على الإرهاب من دون السيطرة على الأرض والسكان، لذا ما هو مطلوب الآن هو اعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين