رابط التسجيل في مشروع التشغيل الطارئ بغزة

نشر الصندوق الفلسطيني حيثيات مشروع التشغيل الطارئ للتعافي المبكر في قطاع غزة والضفة والممول من قبل منظمة العمل الدولية "ILO".

ويوفر المشروع 645 فرصة تشغيل مؤقت لعدد من الباحثين عن العمل من الخريجين والعمال المهرة وغير المهرة.

شروط المشروع:

العمر من 18 إلى 60/ عدم تقاضي راتب من الدول أو شبه راتب/ ألا يكون له مشغل مرخص/ ألا يكون شركة مسجلة في الاقتصاد/ ألا يملك عقارات جارية/ ألا يملك سيارة تجارية/ التخصصات المطلوبة:

محافظة غزة: خريجون "تصميم وتطوير برمجيات، قواعد بيانات، مبرمج، مهندس ميكانيكي، مهندس أجهزة طبية، مهندسون "مدني، معماري، كهرباء"، تكنولوجيا معلومات، إدارة أعمال، سكرتاريا، وسائط متعددة، صحافة وإعلام، محاسبة، حقوق.

فنيين: "كهرباء، ميكانيكي، تمديدات صحية، حدادة، بناء".

عمال: جمع نفايات صلبة، عمال مياه وصرف صحي، نظافة.

المحافظة الوسطى:

خريجون "مهندس مدني، إداري، مهندس".

فنيون: تمديدات صحية، تبريد وتكييف، كهرباء.

محافظة خان يونس:

خريجو إدارة الأعمال سكرتارية وأتمة مكاتب، تكنولوجيا معلومات، خدمة اجتماعية.

فنيو تمديدات صحية، حدادة، كهرباء، سائق، نجارة.

عمال: صرف صحي، نظافة.

ينتهي التسجيل في تاريخ 31 / 7 / 2025

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المصدر / فلسطين أون لاين