مُقررة أممية: عقوبات ترمب على "الجنائيَّة الدَّوليَّة" هجومٌ مباشر على العدالة

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترويت، إنَّ العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على المحكمة الجنائية الدولية تُعتبر هجومًا مباشرًا على نظام العدالة الدولية.

وأوضحت ساترويت في تصريحات صحفية، أنَّ المحكمة تم تأسيسها لضمان سيادة القانون في مواجهة الصراعات وأعمال العنف، مشيرةً إلى أنّ العقوبات تؤثر على عمل المحكمة وسيبدو الأمر أكثر وضوحًا خلال الأشهر المقبلة.

ولفتت إلى أنَّ استهداف مؤسسة مكلفة بالتحقيق في الجرائم الدولية يعتبر هجومًا على سيادة القانون وجهود مكافحة الإفلات من العقاب، مؤكدةً ضرورة أن تتخذ الدول الأعضاء إجراءات للرد.

وأشارت إلى أن العقوبات تشمل تجميد التحويلات المالية للمحكمة داخل النظام المصرفي الأمريكي.

وأضافت، أنه تم إدراج المدعي العام للمحكمة كريم خان في قائمة العقوبات الأمريكية".

وذكرت ساترويت، أن جرى استهداف المدعي العام فقط لكن التأثيرات أوسع من ذلك، موضحةً أنّ قيود التأشيرات قد تمنع المدعي العام من أداء مهامه مثل السفر أو اللقاء مع مسؤولي الأمم المتحدة.

وفي 7 فبراير الجاري، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، منتقدًا إصدارها أوامر اعتقال لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.



المصدر / فلسطين أون لاين