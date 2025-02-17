عائلات الأسرى الإسرائيليين تعلن البدء بالإضراب عن الطعام

أعلنت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية بغزة، سلسلة فعاليات للضغط باتجاه تنفيذ جميع مراحل اتفاق التبادل لإعادة أبناءهم.

وفي بيان لهم، اليوم الإثنين، قالت العائلات إنها ستطالب "بصفقة واحدة" تعيد الجميع من غزة "حتى آخرهم".

وأشار البيان إلى أن العائلات ستنظم وقفات احتجاجية في (تل أبيب) للمطالبة بتنفيذ صفقة التبادل.

وذكرت أن العائلات ستبدأ بفعالية الإضراب عن الطعام اليوم لمدة 500 دقيقة للمطالبة بإعادة جميع أبنائنا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، إن وقفات احتجاجية جرت منذ الصباح في (تل أبيب) والقدس ورأس العين وأوفاكيم للمطالبة بإعادة المخطوفين من غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين