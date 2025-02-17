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للمرة العاشرة.. نتنياهو يمثل أمام المحكمة في "تل أبيب" للرَّد على تهم فساد

17 فبراير 2025 . الساعة 09:26 بتوقيت القدس
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للمرة العاشرة.. نتنياهو يمثل أمام المحكمة للرَّد على تهم فساد

وصل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الإثنين، إلى قاعة المحكمة "الإسرائيلية" المركزية في "تل أبيب"، لاستئناف محاكمته بتهم الفساد.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، إنّ "نتنياهو" وصل إلى قاعة المحكمة في تل أبيب لحضور الجلسة العاشرة للاستماع لأقواله بقضايا الفساد.

وفي نهاية ديسمبر، خضع نتنياهو لعملية استئصال البروستاتا، ما تسبب في تغيّبه عن المثول أمام المحكمة لجلستين متتاليتين بطلب منه لأسباب مرضية.

وفي 24 يناير الماضي، طلب نتنياهو مجددا تأجيل مثوله أمام المحكمة متذرّعا بوضعه الصحي، ولكن المحكمة رفضت طلبه لتستأنف محاكمته في 27 من الشهر ذاته.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000" الأكثر خطورة، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهتلك الشخصيات في مجالات مختلفة.

كما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

فيما تتعلق الاتهامات في "الملف 4000" بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #محاكمة نتنياهو #طوفان الأقصى

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