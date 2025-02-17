اجتماع للكابينت الإسرائيلي لبحث ثاني مراحل اتفاق غزة

يعتزم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) اليوم الاثنين، لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حركة حماس.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي بدأ سريان الاتفاق، ويتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء المرحلة الثانية، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وتعرقل سلطات الاحتلال بدء المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية، التي كان من المفترض انطلاقها في اليوم السادس عشر من سريان الاتفاق، الذي وصل الاثنين يومه التاسع والعشرين.

مبعوث ترامب

وقال مكتب نتنياهو، في بيان له أمس الأحد: "أبلغ (نتنياهو) ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، أنه سيعقد غدا (الاثنين) اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية لمناقشة المرحلة الثانية من الاتفاق".

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إلى أن بيان مكتب نتنياهو صدر بعد وقت قصير من تصريح أدلى به ويتكوف.

وقال ويتكوف إن محادثات "مثمرة وبناءة" جرت بشأن تنفيذ "المرحلة الثانية"، وذلك رغم نفي نتنياهو وجود أي مفاوضات حالية في هذا الشأن.

المصدر / فلسطين أون لاين