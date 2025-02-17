النَّاطق باسم الشُّرطة: الاحتلال يستهدف المنظومة الأمنية لإرباك الجبهة الداخلية في غزَّة

أكد الناطق ‏باسم الشرطة في غزة العقيد محمد الزرقة، أنَّ الاحتلال لا يزال ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار ويستهدف متعمدًا عناصر جهاز الشرطة الفلسطينية في القطاع.

وأشار الزرقة في تصريح للجزيرة مباشر، إلى أنه لا يوجد تنسيق بين الشرطة الفلسطينية وقوات الاحتلال، موضحًا أن عناصر الشرطة تعمل على تأمين المساعدات لتصل إلى مستحقيها.

وقال، إن "أكثر من 10 شهداء من عناصر الشرطة في غزة ارتقوا منذ إعلان وقف إطلاق النار"، موضحًا أنَّ الاحتلال يستهدف المنظومة الأمنية لإرباك الجبهة الداخلية منذ بداية الحرب، ما أدى لارتقاء 1400 شهيد.

وطالب الوسطاء والمجتمع الدولي بالضغط لوقف جرائم الاحتلال واستهداف جهاز الشرطة.

وشدد الزرقة على أنّ الاستهداف الإسرائيلي لن يثني الشرطة الفلسطينية عن القيام بواجبها وتأمين وصول المساعدات.

وصباح أمس الأحد، استشهد ثلاثة من أفراد الشرطة، جراء قصف إسرائيلي استهدفهم أثناء انتشارهم لتأمين المساعدات في رفح جنوب قطاع غزة .

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها، استشهاد عنصرين من الشرطة وإصابة ثالث بجروح خطيرة في غارة إسرائيلية استهدفتهم بمنطقة الشوكة شرقي رفح.

وأدانت الداخلية الجريمة "الإسرائيلية"، مؤكدة أن عناصرها من الشرطة استهدفوا بشكل مباشر بينما كانوا يعملون على تأمين المساعدات. ودعت الوسطاء والمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف استهداف جهاز الشرطة باعتباره جهازاً مدنياً يقدم خدمات لحفظ أمن المواطنين وتنظيم شؤونهم اليومية.

المصدر / فلسطين أون لاين