فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

التنمية الاجتماعية تعلن موعد صرف مساعدات مواطني غزة

الأونروا توزيع الطحين غداً  الإثنين على جميع حروف هذه الفئة.. تعرف عليها

"في بيانها الختاميّ".. القمَّة الأفريقيَّة تدعو لوقف التَّطبيع مع (إسرائيل)

تحقيق عبريّ يكشف تفاصيل استخدام الاحتلال مسنّ بغزَّة درعًا بشريًّا قبل إعدامه

عائلة "سالم"... جرَّاح لم تضمِّد ومآتم مؤجَّلة لـ 237 شهيدًا

"داليا" في بحثها عن زوجها المفقود... بقايا عظام آخر العلامات الدَّالَّة

"واجهتُ الموت 3 مرات أثناء بتر قدمي”.. أسير غزيّ يروي بشاعة التَّعذيب في معسكر "سدي تيمان"

ماذا لو نجح سيناريو التهجير؟

لندن.. أكثر من 150 ألف شخص ينضمُّون إلى مسيرة وطنيَّة ضدَّ التَّهجير لسكَّان غزَّة

بلديَّة رفح: ندير مدينة منكوبة ونقص السُّولار والآليَّات يهدِّد بانهيار الخدمات

الأونروا توزيع الطحين غداً  الإثنين على جميع حروف هذه الفئة.. تعرف عليها

16 فبراير 2025 . الساعة 19:52 بتوقيت القدس
...
الأونروا توزيع الطحين غداً  الإثنين على جميع حروف هذه الفئة.. تعرف عليها
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن توزيع كابونات الطحين يوم غد الإثنين الموافق 17 فبراير 2025، وذلك على النحو التالي:
 

 * الفئة المستهدفة:
- الأسر التي تتكون من فرد واحد بدءاً من حرف الألف حتى حرف الياء.
- جميع العائلات التى لم تستلم بعد.
 * أماكن التوزيع:

  •    مركز توزيع النصيرات.
  •     مركز توزيع هاي كلاس (أبو عريف).
  •     مركز المخاتير.

توضيحات هامة

  •   سكان النصيرات والبريج والمغراقة: يتوجهون إلى مركز توزيع النصيرات.
  •  سكان دير البلح والمغازي والزوايدة: يتوجهون إلى صالة هاي كلاس شارع أبو عريف دير البلح.

وعليه يمكن للمواطنين التوجه إلى المراكز المذكورة أعلاه وفقاً للتعليمات، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات والتعليمات المعمول بها.

تويتر تويتر
#قطاع غزة #الأونروا #مساعدات إنسانية #الطحين #كابونات #كابونات الطحين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة