الأونروا توزيع الطحين غداً  الإثنين على جميع حروف هذه الفئة.. تعرف عليها

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن توزيع كابونات الطحين يوم غد الإثنين الموافق 17 فبراير 2025، وذلك على النحو التالي:



* الفئة المستهدفة:

- الأسر التي تتكون من فرد واحد بدءاً من حرف الألف حتى حرف الياء.

- جميع العائلات التى لم تستلم بعد.

* أماكن التوزيع:

مركز توزيع النصيرات.

مركز توزيع هاي كلاس (أبو عريف).

مركز المخاتير.

توضيحات هامة

سكان النصيرات والبريج والمغراقة: يتوجهون إلى مركز توزيع النصيرات.

سكان دير البلح والمغازي والزوايدة: يتوجهون إلى صالة هاي كلاس شارع أبو عريف دير البلح.

وعليه يمكن للمواطنين التوجه إلى المراكز المذكورة أعلاه وفقاً للتعليمات، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات والتعليمات المعمول بها.