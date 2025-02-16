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"في بيانها الختاميّ".. القمَّة الأفريقيَّة تدعو لوقف التَّطبيع مع (إسرائيل)

16 فبراير 2025 . الساعة 19:41 بتوقيت القدس
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القمَّة الأفريقيَّة ترفض تهجير الفلسطينيِّين وتدعو لوقف التَّطبيع مع (إسرائيل)
متابعة/ فلسطين أون لاين

دعا البيان الختامي لقمة الاتحاد الإفريقي، التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلى وقف التعاون والتطبيع مع (إسرائيل) حتى تنهي احتلالها وعدوانها على فلسطين.

وقال البيان الصادر عن القمة، اليوم الأحد: "إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في حق الفلسطينيين وتجب محاكمتها دوليا"

كما أدان البيان، الحرب الإسرائيلية والعدوان الهمجي على غزة. مطالبا بمحاكمة إسرائيل دوليًّا حيث ترتكب إبادة جماعية في حق الفلسطينيين.

وأمس السبت، انطلقت أعمال القمة الثامنة والثلاثين للاتحاد الإفريقي، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وتعقد القمة على مدار يومين، تحت شعار "العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي من خلال التعويضات"، بمشاركة عدد كبير من قادة الدول الافريقية، ورؤساء المنظمات الدولية.

وشنت "إسرائيل" حرب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفرت عن استشهاد 48,271 مواطنا و111,693 إصابة، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف مفقود، ودمارا شاملا للمباني والمنشآت والمرافق العامة.

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#قطاع غزة #تهجير الفلسطينيين #خطة ترامب #القمة الأفريقية #الدول الأفريقية

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