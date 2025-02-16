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"بناءً على توصيات الجهات الأمنية"..

المحكمة العليا بـ (إسرائيل) ترفض التماسًا يطالب بنشر تفاصيل الاتِّفاق مع حماس

16 فبراير 2025 . الساعة 16:25 بتوقيت القدس
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المحكمة العليا بـ (إسرائيل) تردُّ التماسًا يطالب بنشر تفاصيل الاتِّفاق مع حماس
متابعة/ فلسطين أون لاين

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، التماسًا يطالب حكومة بنيامين نتنياهو، بنشر جميع تفاصيل الاتفاق الذي أبرمته مع حركة حماس بشأن تبادل الأسرى.

وقالت المحكمة، في قرارها، إن "الاتفاق يتضمن تفاصيل تتعلق بالأمن القومي والعلاقات الخارجية لإسرائيل"، وإن "الحكومة تملك الحق في إبقاء بعض ملاحقه سرية وفقًا لقانون أساس الحكومة"، مشيرة إلى أنه "لا يوجد أساس قانوني يجبر الحكومة على نشر الوثائق المطلوبة".

وجاء في القرار أن "الاتفاق، الذي أقرته الحكومة في 17 كانون الثاني/ يناير 2025، هو نتاج مفاوضات استمرت لأشهر، ويتكون من ثلاث مراحل، حيث تضمنت المرحلة الأولى الإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيليًا، مقابل إطلاق سراح 737 أسيرًا فلسطينيًا، إضافة إلى 1167 معتقلًا من سكان قطاع غزة لم يشاركوا في القتال".

وأوضحت المحكمة أن "المرحلة الثانية من الاتفاق ستخضع لشروط محددة واردة في الملحق السري (ب)"، مشيرة إلى أن الحكومة ترفض نشره بناءً على توصيات الجهات الأمنية التي حذرت من أن "الكشف عنه قد يضر بتنفيذ الاتفاق ويؤثر على الأمن القومي".

وشدد المحكمة على أن قرارها يأتي استنادًا إلى "قانون أساس الحكومة"، الذي ينص على أن "مداولات الحكومة وقراراتها بشأن الأمن القومي والعلاقات الخارجية يمكن أن تظل سرية، ما لم تقرر الحكومة خلاف ذلك".

يأتي ذلك فيما تماطل إسرائيل في الشروط بمفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق التي كان من المقرر أن تبدأ في اليوم الـ16 لبدء تنفيذ الاتفاق.

 

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#إسرائيل #حماس #سلطات الاحتلال #المحكمة الإسرائيلية #اتفاق وقف النار بغزة

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