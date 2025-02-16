جدل حول تمويل أميركي للاحتجاجات ضد الإصلاح القانوني في (إسرائيل)

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

كشف الصحفي جدعون دوكوف، رئيس تحرير موقع ماكور ريشون، عن مسار تمويل معقد للاحتجاجات المناهضة للإصلاح القانوني في إسرائيل عام 2023، مشيرًا إلى تورط الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في دعم هذه المظاهرات عبر قنوات غير مباشرة.

وحسب ما نشر "معاريف" اليوم الأحد، فإن الأموال تم تمريرها عبر منظمة أميركية، والتي قامت بتحويلها إلى منظمة "المستقبل الأزرق والأبيض". هذه الأخيرة حصلت على 120 مليون شيكل، تم تخصيص 56 مليون شيكل منها لحملات إعلامية وعلاقات عامة، و50 مليون شيكل لتمويل نشاطات ميدانية.

وأضاف دوكوف أن 80 مليون شيكل جاءت من الولايات المتحدة، وتم تحويل 64 مليونًا منها عبر مؤسسة مالية مجهولة لإخفاء مصدرها. كما أشار إلى استئجار مكاتب علاقات عامة في واشنطن، وتكاليف لوجستية أخرى، مما يثير تساؤلات حول حجم التأثير المالي على الحراك الاحتجاجي.

طرح دوكوف تساؤلات حول مدى الحاجة لهذا التمويل الضخم، مؤكدًا أن الأموال لعبت دورًا رئيسيًا في تنظيم الاحتجاجات، وليس فقط الحراك الشعبي العفوي. وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد الدعوات للتحقيق في مصادر التمويل الأجنبي وتأثيره على السياسة الداخلية في (إسرائيل).