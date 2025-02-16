وزارة الصِّحَّة تحذِّر من تداعيات أزمة نقص الأوكسجين بمشافي قطاع غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

حذرت وزارة الصحة من تداعيات أزمة نقص الأوكسجين في مستفيات قطاع غزة، والتي تهدد حياة آلاف المرضى.

وقالت الوزارة، في بيانٍ صحافي، إن مستشفيات الوزارة تعاني نقصًا حادًا في كميات الأكسجين، كما أن مستشفيات غير حكومية تساند الوزارة لا تستطيع توفير احتياجاتها من الأكسجين.

وأضافت الوزارة، في بيانٍ صحافي، أن منع الاحتلال إدخال محطات الأكسجين إلى مستشفيات القطاع سيفاقم الأزمة التي تهدد حياة المرضى.

وأوضحت، أن المستشفيات تُعاني من نقص حاد جدًا في كميات الأكسجين بعد حرق وتدمّير المحطات المركزية خاصة في مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الرنتيسي ومستشفى الدرة ومجمع النصر والمستشفى الإندونيسي ومحطة عيادة الشيخ رضوان.

وأشارت الوزارة، إلى أن المحطات المدمّرة وعددها 10 كانت توفر الأكسجين للأقسام الحيوية مثل العمليات والعناية المركزة والطوارئ وحضانات الأطفال إضافة إلى تلبية احتياجات المرضى في المنازل.

ونوهت إلى أن عدد من المستشفيات غير الحكومية التي تُساند وزارة الصحة في تقدّيم الخدمات لم تعد قادرة على توفير احتياجاتها من الأكسجين.

وجددت وزارة الصحة بغزة، مناشدتنا للمؤسسات الدولية والجهات المعنية بضرورة توفير وإدخال محطات الأكسجين بشكل عاجل.

وفي الثامن من الشهر الجاري، قالت وزارة الصحة في غزة: "إن كمية محدودة جدًا من الوقود سُلّمت لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات، ما يؤجل الأزمة لليوم التالي"، مناشدة في بيان المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بالتدخل العاجل لتوفير الاحتياج الكامل من الوقود وتأمينه دوريًا.

ويبقى استمرار "سياسة تقطير الوقود" الباب مفتوحًا أمام تسجيل المزيد من الضحايا، الذين يُعدمهم الاحتلال على مقصلة حرمانهم من تلقي العلاج المناسب، في خضم حرب الإبادة الجماعية التي قتلت وأصابت نحو 155 ألف غزي.

