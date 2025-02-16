إصابة 12 مواطناً إثر مواجهات مع الاحتلال في نابلس

أصيب 12 مواطنا برصاص قوات جيش الاحتلال، ظهر اليوم الأحد، خلال المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات خاصة "مستعربون"، البلدة القديمة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، بإصابة 12 مواطنا بينهم مسن وأطفال، برصاص الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة.

وقال إن 8 إصابات كانت في الأطراف السفلية، وإصابتين في اليد، إضافة إلى إصابة في منطقة الحوض، وطفل بشظايا في اليد والوجه، فيما جرى نقل شاب عقب دعسه من قبل آلية عسكرية للاحتلال، إضافة إلى إصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز السام.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال منعت طواقم الاسعاف من الدخول إلى مدرسة ظافر المصري في محيط البلدة القديمة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من البلدة القديمة شابا لم تعرف هويته بعد.

وكانت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال قد اقتحمت صباح اليوم البلدة القديمة، وحاصرت منزلا في حارة حبس الدم، وسط سماع انفجارات، وإطلاق كثيف للرصاص.

يأتي ذلك في وقت، يواصل الاحتلال عدوانه على مدن ومخيمات شمالي الضفة الغربية المحتلة لليوم الـ27 على التوالي، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، واعتقال المئات، إضافة إلى تشريد آلاف الفلسطينيين، وسط دمار واسع طال البنية التحتية والممتلكات.

المصدر / فلسطين أون لاين