استشهاد مواطن متأثراً بجراحه وانتشال 6 شهداء من تحت الأنقاض

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 7 شهداء إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 48271 شهيدا.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن 6 من الشهداء جرى انتشالهم من تحت أنقاض المنازل المدمرة، في حين استشهد مواطن متأثراً بإصابته.

وأشارت الصحة إلى إصابة 5 مواطنين بمخلفات الاحتلال. وبينت أن حصيلة حرب الإبادة ارتفعت إلى 48271 شهيدا، والإصابات إلى 111693 جريحا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وأكدت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأهابت الوزارة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

المصدر / فلسطين أون لاين