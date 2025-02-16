نتنياهو يلتقي وزير الخارجية الأمريكي وغزة وإيران على الطاولة

التقى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية، إن الاجتماع يتناول قضايا أبرزها: التهديدات الأمنية من إيران، ومستجدات الوضع في غزة ولبنان وسوريا.

ومن المتوقع أن يبحث روبيو مع نتنياهو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة التي يفترض أن تشهد إطلاق سراح جميع الأسرى الأحياء وإنهاء الحرب.

ومن المواضيع الرئيسية التي يناقشها نتنياهو وروبيو، خطة ترامب العنصرية الرامية إلى تهجير أهالي قطاع غزة، والتي تثير جدلاً كبيرًا في الأوساط السياسية، خاصة مع تصريحات الحكومة الأمريكية التي أبدت استعدادها للاستماع إلى مقترحات إضافية بشأن القضية.

وحسب القناة، سيناقش الطرفان مسألة بقاء قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في خمس نقاط استراتيجية في جنوب لبنان.

ويجري روبيو محادثاته بعدما يوم من إطلاق المقاومة الفلسطينية، ثلاثة أسرى إسرائيليين، بينما أطلقت سلطات الاحتلال سراح 369 أسيرا فلسطينياً من سجونها، في سادس عملية تبادل في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

المصدر / فلسطين أون لاين