فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس: القصف الإسرائيلي شرق رفح انتهاك خطير لوقف لاتفاق وقف النار

استشهاد مواطن متأثراً بجراحه وانتشال 6 شهداء من تحت الأنقاض

خبير عسكري لـ"فلسطين": المقاومة بغزة قادرة على فرض شروطها في صفقة التبادل

نتنياهو يلتقي وزير الخارجية الأمريكي وغزة وإيران على الطاولة

حماس: مشاريع التهجير بالضفة ستفشل أمام ضربات المقاومة وثبات شعبنا

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

هيئة الأسرى: إدارة الدامون تعيد توزيع الأسيرات وتتخذ خطوات تصعيدية جديدة

بن غفير يدعو لتعديل قانون أساسي لترسيخ سيادة (إسرائيل) على الجولان المحتل

وزارة الأشغال: 280 ألف وحدة سكنية هدمت كلياً وغير صالحة للسكن

المحرر العصار لـ"فلسطين": الأمل بحرية أسرى المؤبدات بدأ لحظة "عبور 7 أكتوبر"

نتنياهو يلتقي وزير الخارجية الأمريكي وغزة وإيران على الطاولة

16 فبراير 2025 . الساعة 13:00 بتوقيت القدس
...

التقى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية، إن الاجتماع يتناول قضايا أبرزها: التهديدات الأمنية من إيران، ومستجدات الوضع في غزة ولبنان وسوريا.

ومن المتوقع أن يبحث روبيو مع نتنياهو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة التي يفترض أن تشهد إطلاق سراح جميع الأسرى الأحياء وإنهاء الحرب.

ومن المواضيع الرئيسية التي يناقشها نتنياهو وروبيو، خطة ترامب العنصرية الرامية إلى تهجير أهالي قطاع غزة، والتي تثير جدلاً كبيرًا في الأوساط السياسية، خاصة مع تصريحات الحكومة الأمريكية التي أبدت استعدادها للاستماع إلى مقترحات إضافية بشأن القضية.

وحسب القناة، سيناقش الطرفان مسألة بقاء قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في خمس نقاط استراتيجية في جنوب لبنان.

ويجري روبيو محادثاته بعدما يوم من إطلاق المقاومة الفلسطينية، ثلاثة أسرى إسرائيليين، بينما أطلقت سلطات الاحتلال سراح 369 أسيرا فلسطينياً من سجونها، في سادس عملية تبادل في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#نتنياهو #خطة ترامب #ماركو روبيو

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة