إسرائيل تستلم شحنة قنابل أميركية ثقيلة من طراز MK-84

ترجمة فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن وصول شحنة من القنابل الجوية الثقيلة من طراز MK-84 إلى (إسرائيل)، وذلك بعد أن وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نقلها، عقب تجميدها سابقًا من قبل إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وحسب ما نشر موقع "معاريف" اليوم الأحد، أنه وفي إطار عملية لوجستية مشتركة، قادها وفد المشتريات التابع لوزارة الدفاع الأميركية بالتعاون مع شعبة التخطيط في جيش الاحتلال ووحدة النقل الدولي بوزارة الجيش، وصلت السفينة المحملة بالذخائر إلى ميناء أسدود، حيث تم تفريغها ونقلها مباشرة إلى قواعد سلاح الجو الإسرائيلي.

بحسب مصادر عسكرية، فقد وصلت حتى الآن أكثر من 76 ألف طن من المعدات العسكرية إلى (إسرائيل)، عبر 678 رحلة جوية و129 عملية إنزال بحري، في ما وصفه مسؤولون بأنه أكبر جسر جوي وبحري في تاريخ (إسرائيل).

وأكد وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس أن هذه الإمدادات العسكرية تمثل "رصيدًا استراتيجيًا للقوات الجوية والجيش الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن هذه الشحنة "تعكس عمق التحالف الاستراتيجي بين (إسرائيل) والولايات المتحدة".

وأضاف: "في محادثتنا الأخيرة، شدد وزير الدفاع الأميركي بيت هيسيث على التزام الولايات المتحدة بتزويد (إسرائيل) بجميع الأدوات اللازمة لضمان أمنها. نحن نثمن هذا الدعم ونواصل التعاون لتعزيز قدراتنا الدفاعية".

تم تحميل الذخيرة على شاحنات تابعة لوحدة النقل في جناح "أمون" وجناح التكنولوجيا واللوجستيات في الجيش الإسرائيلي، ونُقلت إلى قواعد سلاح الجو، حيث سيتم توزيعها وفقًا للاحتياجات العملياتية.



المصدر / فلسطين أون لاين