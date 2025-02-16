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وزارة الأشغال: 280 ألف وحدة سكنية هدمت كلياً وغير صالحة للسكن

16 فبراير 2025 . الساعة 10:20 بتوقيت القدس
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توقعت وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة أن يتجاوز عدد الوحدات السكنية المهدمة كلياً أو تلك المتضررة جزئيا بشكل بليغ 280 ألف وحدة سكنية.

وتناولت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، عملية الحصر الأولي للأضرار التي خلفتها حرب الإبادة على قطاع غزة بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و 19 يناير/ كانون الثاني 2025.

وأوضحت أن عدد الوحدات التي تم حصرها ميدانيا بلغ حتى الآن 250 ألف وحدة سكنية، منها 170 ألف وحدة سكنية هدم كلي، و80 ألف وحدة سكنية غير صالحة للسكن.
 
وأضافت: "يجري العمل على استكمال ربط قاعدة بيانات الحصر الأولى بنظام المعلومات الجغرافي بالتنسيق مع البلديات. ويتم بشكل دوري مشاركة تلك البيانات مع وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات الشريكة كأساس لتوفير التدخلات الخاصة بالإيواء".
 
وشددت الوزارة على أن مصطلح الإبادة الجماعية هو التوصيف الأدق لما حدث من تدمير ممنهج في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن طواقم الأشغال العامة والإسكان "لا زالت في الميدان تستكمل الحصر الأولي للأضرار في قطاع الإسكان.
 
وبينت أنها ستعمل بعد إنتهاء الحصر الأولي خلال أسبوعين من تاريخه على الحصر التفصيلي بالتنسيق مع الجهات الدولية والمؤسسات العاملة في مجال الإعمار، مبينة أن الحصر التفصيلي يشكل كل الوحدات السكنية المهدمة والمتضررة بما فيها الجزئي الصالح للسكن.

وذكرت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن ستطلق خلال الأيام الفادمة رابط استعلام للوحدات المهدمة كلياً أو بشكل جزئي غير صالح للسكن والتي تم حصرها ميدانيا وأدرجت ضمن قواعد بيانات الوزارة.
 
وقالت: "سيتاح من خلال الرابط الإلكتروني المجال لتسجيل الحالات التي لم يتم حصرها، حيث ستقوم الطواقم الميدانية بزيارة تلك الحالات وإدراج من تنطبق عليه معايير الحصر الأولي ضمن قاعدة بيانات الوزارة".
 
وأكدت الوزارة أنها جهوزيتها لتوفير البيانات والدعم الفني لكافة الجهات التي ترغب في المساهمة في التخفيف عن شعبنا من خلال برامج الإيواء والإعمار.
المصدر / فلسطين أون لاين
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