القيادي جبارين يهاتف الأسرى المحررين المبعدين ويهنئهم بالحرية

هاتف رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في الضفة الغربية ومسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى بالحركة زاهر جبارين، الأسرى المحررين المبعدين إلى خارج فلسطين، والذين تحرروا في الدفعة السادسة من صفقة طوفان الأحرار، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقدم القيادي جبارين التهنئة للأسرى المحررين، مؤكدا أن إنجاز الصفقة اليوم يكسر قيود الاحتلال وسياسته الظالمة على مدار السنوات الماضية.

وأعرب عن أمله أن يعود جميع الأسرى المحررين المبعدين إلى مدينة القدس المحتلة، محررة من دنس الاحتلال الصهيوني، مضيفا أن “حركة حماس لم تميز ولن تميز بين أبناء شعبنا الفلسطيني، وبفضل الله استطعنا أن نكسر إرادة الاحتلال”.

وتابع بقوله: “أصرينا أن تكون الصفقة وطنية بامتياز، ونحمد الله على هذا الإنجاز الوطني”.

بدوره، قال الأسير المحرر محمد أبو ربيعة إنّنا “نحيي أهلنا في قطاع غزة وإخواننا في كتائب القسام والقائد الشهيد يحيى السنوار والقائد الشهيد إسماعيل هنية”، مضيفا أننا “سنكون عند حسن نظنكم ولن ننسى هذا الموقف العظيم”.

وأردف أبو ربيعة قائلا: “حركة حماس لها وجود ولا يمكن للاحتلال أن ينهينها، وهي شريك أساسي في المشروع الوطني الفلسطيني، ونحن نعتز بهذه الشراكة التي ستكون أفضل في الأيام المقبلة”.

ويوم أمس السبت، أطلقت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس سراح 3 أسرى إسرائيليين محتجزين لديها ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وفي المقابل، أفرج الاحتلال عن 369 أسيرا فلسطينيا، هم 36 أسيرا محكوما بالمؤبد و333 أسيرا من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يجرى خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وبدعم أميركي، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.



المصدر / فلسطين أون لاين