تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 16 فبراير

يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الأحد الموافق 16 فبراير 2025، انخفاضاً طفيفاً على درجات الحرارة والتي تكون حول المعدل السنوي العام.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس بارداً نسبياً وغائماً جزئياً إلى غائم، وتكون هناك فرصة لسقوط زخات من الأمطار متفرقة في العديد من المناطق، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البَرَد أحياناً، وتنشط الرياح نهاراً، ويكون الطقس بارداً بشكل ٍ لافت خلال ساعات المساء والليل مع تراجع فرص الأمطار.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

الأمطار: يوجد فرصة لسقوط الأمطار خلال النهار.

يوجد فرصة لسقوط الأمطار خلال النهار. الأجواء نهارًا: غائمة جزئياً إلى غائمة وماطرة.

غائمة جزئياً إلى غائمة وماطرة. الأجواء ليلًا: شديدة البرودة.

شديدة البرودة. الرياح: نشطة وتتراوح سرعتها ما بين 13-18.



المصدر / فلسطين أون لاين