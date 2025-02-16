مستوطنون يحرقون تحت حماية الجيش منزلاً وخياماً في نابلس ورام الله

هاجم مستوطنون تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي أراض وممتلكات فلسطينية في نابلس ورام الله، وأحرقوا منزلاً وخياماً.

ففي شمال الضفة، هاجم مستوطنون متطرفون قرية جالود جنوبي نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين تسللوا من إحدى المستوطنات القريبة للقرية وهاجموا ممتلكات ومنازل الفلسطينيين، كما أحرقوا أحد المنازل.

وأضافت أن قوات من جيش الاحتلال كانت موجودة هناك استخدمت قنابل الصوت والغاز المدمع لقمع الفلسطينيين الذين خرجوا للتصدي لهجوم المستوطنين.

كما هاجم المستوطنون قرية أم صفا، شمال غرب رام الله وأطلقوا الرصاص تجاه المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن إصابات.

وجنوب الضفة، قالت مصادر محلية إن مستوطنين أحرقوا خياما وهاجموا مركبات بالحجارة، في برية المنيا، جنوب شرق بيت لحم.

ونقلت عن رئيس مجلس قروي المنيا زايد كوازبة قوله إن المستوطنين هاجموا أيضا بالحجارة مركبات نقل نفايات قرب المكب القريب من المنيا، مما أدى لتضرر مركبة.

وكان عدد من المستوطنين قد هاجموا أمس مواطنين في برية المنيا واعتدوا عليهم بالعصي وأعقاب البنادق ورشوهم بغاز الفلفل، ما أدى إلى إصابة 15 مواطنا بكسور ورضوض، نقلوا على إثرها إلى المستشفى.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذ المستوطنون وقوات الاحتلال 2161 اعتداءً خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2025، منها 1786 اعتداءً نفذها جنود الاحتلال، و375 اعتداءً نفذها مستوطنون.

وتراوحت الاعتداءات بين هجمات مسلحة على بلدات وقرى فلسطينية، وبين فرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية وتخريب أراضٍ وتجريفها، واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز عسكرية تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.

ومنذ بدء الإبادة في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال ومستوطنينه اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس المحتلة، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 916 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

المصدر / فلسطين أون لاين