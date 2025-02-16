الاحتلال يوسع عدوانه في بطولكرم ويصعد حملات الاعتقال في الضفة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدن شمال الضفة الغربية، حيث دفع بتعزيزات عسكرية إلى مدينة طولكرم ومخيميها طولكرم ونور شمس، مع تواصل عدوانه على المنطقة لليوم الـ21 على التوالي، وسط تصاعد في عمليات الاعتقال والمداهمات الليلية في مختلف مناطق الضفة.

وقالت مصادر محلية إن قوات جيش الاحتلال استولت على العديد من المنازل القريبة والمحاذية لمخيم طولكرم، وحولتها لثكنات عسكرية بعد تشريد سكانها.

وبينت المصادر أن الاحتلال أجبر نحو 10 آلاف من سكان مخيمي طولكرم ونور شمس على النزوح.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال يفرض حصارا على المنطقة ويقطع الماء والكهرباء عن عدد من الأحياء.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن حصيلة العدوان المستمر على المدينة ومخيماتها منذ 21 يوما بلغ 11 شهيدا، بينما أصيب عشرات بجروح.

وفي جنين، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن "مقاتليها فجروا عبوات ناسفة بآليات العدو في محور واد السيلة الحارثية".

في الأثناء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عددا من القرى والبلدات والمدن الفلسطينية، وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن بيت لحم وسلفيت وقلقيلية ونابلس وضاحية ذنابة شرق طولكرم، بالإضافة إلى بلدتي اليامون والسيلة الحارثية غرب جنين ومخيم الجلزون شمال رام الله وبلدتي دورا وصوريف قضاء الخليل وقرية تل غرب نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر نائل عبيد في قرية العيساوية بالقدس المحتلة، بعد ساعات من تحرره بصفقة التبادل، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شقيقة الأسير محمود الغليظ الذي أفرج عنه ضمن الدفعة السادسة لتبادل الأسرى أمس السبت من مخيم الجلزون شمال رام الله.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على الطريق الواصل بين قرية حرملة وبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المواطنين، كما أطلقت قنابل الصوت صوب المركبات.

ومنذ بدء الإبادة في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال ومستوطنيه اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس المحتلة، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 916 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

المصدر / فلسطين أون لاين+وكالات