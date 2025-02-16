شهيدان و4 إصابات في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب لبنان

استشهد شخصان وأصيب 4 سيدات – مساء السبت – جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية لبنانية في منطقة إقليم التفاح، في بلدة جرجوع جنوب لبنان.

وأفاد “الوكالة الوطنية للاعلام” أن العدوان الاسرائيلي الذي استهدف مساء اليوم مركبة على طريق جرجوع في منطقة إقليم التفاح أدى الى شهيدين وإصابة 4 مواطنات.

وفي التفاصيل أن مسيرة معادية أطلقت صاروخا موجهاً قرابة السابعة والثلث من مساء اليوم باتجاه سيارة تويوتا كورولا، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها وارتقاء شهيدين كانا في داخلها.

كما أصيبت الشقيقات يارا وسارا و لارا ابو كرنيب ومتى موسى من بلدة عربصاليم بجروح مختلفة، وقد صودف مرورهم في المنطقة لحظة وقوع الغارة وعملت فرق الإسعاف على نقلهم إلى مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية.

بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه شنّ غارة جوية على جنوب لبنان استهدفت قيادياً "بارزاً" في الوحدة الجوية لحزب الله. وزعم الجيش في البيان أنّ استهداف القيادي، الذي لم يورد اسمه، جاء "بعدما انتهك مراراً التفاهمات بين إسرائيل ولبنان في الأسابيع القليلة الماضية بما يشمل دوره في الإشراف على إطلاق مسيّرات باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأعلن حزب الله أنّ أمينه العام نعيم قاسم، يلقي كلمة، مساء اليوم الأحد، بمناسبة "ذكرى الشهداء القادة".

وكان من المفترض أن يستكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفقاً للمهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب، والتي تبلغ 60 يوماً بدءاً من دخوله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. إلا أن الاحتلال لم يلتزم بالموعد، قبل أن تعلن واشنطن لاحقاً تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الجاري.

المصدر / وكالات