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وجهة رسالة لواشنطن.. "أبو حمزة" يقارن بين معاملة الأسرى لدى المقاومة وسجون الاحتلال

15 فبراير 2025 . الساعة 20:20 بتوقيت القدس
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قارن أبو حمزة، الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بين الحالة الصحية للأسرى الإسرائيليين الذين تفرج عنهم المقاومة، والأسرى الفلسطينيين الذين يفرج عنهم الاحتلال، مطالبًا الولايات المتحدة بالمعاملة بالمثل في اقتراح سابق من رئيسها دونالد ترامب.

وقال أبو حمزة في بيان، اليوم السبت، بعد الإفراج عن 3 أسرى من غزة، إن المقاومة الفلسطينية “وهي تفرج اليوم عن عدد من أسرى العدو، تؤكد مدى حسن المعاملة مع أسراهم لديها”.

وأضاف “بينما العدو يتفنن في قهر وتعذيب أسرانا والتنغيص على فرحتهم بالحرية حتى اللحظات الأخيرة من الإفراج عنهم، وما ظهر من حرية واضحة ومعاملة حسنة من سرايا القدس للأسير الصهيوني ألكسندر تروبانوف لهو أكبر دليل على ذلك”.

وعلَّق على إجبار الاحتلال الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم اليوم على ارتداء ملابس مكتوب عليها “لن ننسى ولن نغفر”، إضافة إلى أوضاعهم الصحية الصعبة، قائلًا “هذا لا يحمل إلا الحقيقة التي لا يراها العالم الظالم، وهي وحشية العدو الصهيوني وقبح معاملة سجانيه لأسرانا”.

وطلب أبو حمزة من كل دول العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية أن تطالب الاحتلال بالإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين دفعة واحدة، أسوة بطلب سابق من ترامب بأن تفرج المقاومة عن جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة دفعة واحدة.

كما طالب أبو حمزة بأن لا يتجاهل العالم ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، وقال “مطلوب من كل دول العالم ألّا تتجاهل المشاهد المروعة من المعاناة والتنكيل والقتل الممنهج لأسرانا، أصحاب الأرض والوطن والقضية المقدسة، الذين يتعرضون لكافة أصناف العذاب في سجون الاحتلال، ويعيشون داخلها في مقابر جماعية”.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#صفقة تبادل #الأسرى الإسرائيليين #طوفان الأحرار

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