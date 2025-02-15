ما هي ملامح التصور المصري الذي ستناقشه القمة العربية لمواجهة خطة التهجير؟

تحدثت مصادر مصادر سياسية عن معالم التصور المصري التي يعتزم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طرحه في البيت الأبيض بعد حصوله على دعم عربي كامل يستطيع من خلاله الرد على خطة تهجير سكان غزة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادر لم تسمها، أن السيسي أرجأ زيارته إلى واشنطن إلى ما بعد القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في القاهرة في 27 فبراير/شباط الحالي “حتى يتاح للرئيس المصري الذهاب للقاء نظيره الأميركي بتصور يحظى بدعم عربي كامل رداً على خطة التهجير”.

وكشفت المصادر أن الخطة المصرية تقوم أساساً على تشكيل لجنة فلسطينية تحت إشراف السلطة الوطنية الفلسطينية، من دون مشاركة حركة حماس، على أن تتولى هذه اللجنة مسؤولية إعادة إعمار القطاع.

ووفق التصور غير المعلن حتى اللحظة، من المقرر أن تتولى شركات مصرية، إلى جانب شركات أخرى، تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، مع إمكانية توفير قوات عربية أو دولية لتأمين عمل هذه الشركات.

وقالت المصادر: “لكن هذه التصورات قوبلت برفض إسرائيلي خلال المفاوضات مع الجانب المصري، إذ تتمسك تل أبيب بخيارات أخرى تتماشى مع رؤيتها لأمن المنطقة.

وحسب المصادر، فإن مسألة وجود قوات عربية أو دولية في غزة تمثل نقطة خلافية حساسة، إذ ترفض بعض الدول التورط العسكري المباشر في القطاع، فيما قد تواجه أي قوة تدخل هناك مقاومة داخلية.

وأضاف: “كذلك، فإن عملية إعادة الإعمار ستتداخل حتماً مع الأنفاق والبنى التحتية التابعة للمقاومة الفلسطينية، ما قد يثير إشكالات سياسية وأمنية مع الفصائل المسلحة، إضافة إلى إمكانية رفض إسرائيل أي مشاريع قد تعيد تأهيل قدرات المقاومة”.

في حين نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر أمنية مصرية أن المقترح المصري يتضمن تشكيل لجنة فلسطينية لحكم قطاع غزة دون مشاركة حركة حماس، وتعاونا دوليا في إعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين، إضافة إلى المضي نحو حل الدولتين.

وأوضح مصدر حكومي عربي أن ممثلين عن السعودية ومصر والأردن والإمارات والفلسطينيين سيراجعون ويناقشون الخطة في الرياض قبل تقديمها في القمة العربية المقررة نهاية الشهر.

وأشار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس الماضي إلى القمة العربية المقبلة قائلا “في الوقت الحالي الخطة الوحيدة هي خطة ترامب، هي لا تعجبهم ولكنها الخطة الوحيدة. لذا إذا كانت لديهم خطة أفضل، فهذا هو الوقت المناسب لتقديمها”.

ويأتي الحديث عن الخطة المصرية والسعي لموقف عربي موحد بمواجهة خطة ترامب، في وقت أكد فيه السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة، خلال المنتدى العالمي للحكومات في دبي 2025، أنه لا يرى بديلاً عن العرض الأميركي الحالي بشأن غزة، في تأييد صريح لخطة التهجير الأمريكية، وهو ما قد يُضعف فرص التوصل إلى توافق عربي حول الخطة المصرية، ويثير تساؤلات حول مدى التنسيق العربي في هذا الملف.

يأتي هذا في وقت كرر ترامب مرارا مقترحه لتهجير قطاع غزة، حيث أكد أن الفلسطينيين لن يحظوا بحق العودة إلى غزة بموجب خطته للسيطرة على القطاع.

وعاد ترامب أمس الجمعة للتهديد باتخاذ موقف صارم بشأن غزة اليوم السبت. وقال: “لا أعرف ما سيحدث عند الساعة 12:00 ظهراً. لو كنت مكانهم لاتخذت موقفاً صارماً للغاية. لا يمكنني أن أقول ما ستفعله إسرائيل”.

وفي 4 فبراير/ شباط الجاري، طرح ترامب فكرة استيلاء الولايات المتحدة على غزة في مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. كما طرح اقتراحاً بنقل الفلسطينيين إلى دول مجاورة وإعادة تطوير المنطقة المتضررة وتحويلها إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

فيما طرح اقتراح تهجير الفلسطينيين من غزة لأول مرة في 25 يناير/ كانون الثاني من خلال حثّ مصر والأردن على استقبال المزيد من سكان القطاع. وعندما سُئل آنذاك عمّا إذا كان يقترح حلاً طويل الأمد أو قصير الأمد، قال: “يمكن أن يكون أياً منهما”.

وبدعم أميركي، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يجرى خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

المصدر / وكالات