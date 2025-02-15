نادي الأسير: الاحتلال يمارس جرائم تعذيب جسدي ونفسي منظمة بحق الأسرى

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن أجهزة الاحتلال لم تترك أداة إلا واستخدمتها لتعذيب الأسرى وإذلالهم، آخرها إجبار الأسرى على ارتداء سُتر كتب عليهم عبارات تهديد وأساور عليها عبارات تهديد.

وأوضح النادي في بيان مساء السبت، أنه في إطار عمليات الإرهاب المنظم الذي يمارسه الاحتلال بحق الأسرى المحررين وعائلاتهم، لم تترك منظومة الاحتلال أي أداة إذلال وتنكيل وتعذيب إلا واستخدمها بحق الأسرى وعائلاتهم، حيث أجبرت منظومة السجون الأسرى قبل تحررهم اليوم على ارتداء سُتر كتب عليها عبارات تهديد، وسبق أن أجبرهم على وضع أساور عليها جمل تندرج كذلك في إطار التهديدات.

“وضعوا لنا فيروسات في الطعام لإصابتنا بالأمراض.”



شهادة مروعة لأحد أسرى غزة الذين أُطلق سراحهم اليوم، يتحدث فيها عن نقل الأمراض إلى الأسرى عبر الطعام، وتعرض بعضهم لبتر أقدامهم تحت التعذيب.



إسرائيل تقتل أسرانا ببطء، ولا بد من إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في أقرب وقت ممكن. pic.twitter.com/Mo0sgoTu5E — Tamer | تامر (@tamerqdh) February 15, 2025

وأكد أن منظومة السجون الإسرائيلية تواصل بتعذيب الأسرى، كما تواصل أجهزة الاحتلال كافة بتهديد الأسرى وعائلاتهم، وهي امتداد لسياسة استخدمتها على مدار سنوات طويلة إلا أنها تصاعدت بشكل واضح عند عمليات التحرير التي تمت مؤخرا.

وذكّر أن الاحتلال لم يكتف بجرائمه التي مارسها بحقّ الأسرى بل كذلك مارس إرهابا منظما كذلك بحق عائلاتهم، من خلال التهديدات التي وصلت حد الاعتقال والقتل، واقتحام المنازل وإجراء عمليات تخريب وتدمير داخلها.

وأشار إلى أنّ غالبية الأسرى الذين تحرروا ضمن الصفقة، وكذلك غالبية من أفرج عنهم بعد حرب الإبادة يعانون من مشاكل صحية، واستدعى نقل العديد منهم إلى المستشفيات، كما جرى اليوم نقل عدد منهم إلى المستشفى، وذلك جراء الجرائم التي يتعرضون لها.

This picture should haunt the world for eternity.



Prisoner Nael Hussein, after his release from Israeli prisons today, where he endured brutal torture like thousands of other Palestinian hostages.



The world won’t be outraged for him-he isn’t white. pic.twitter.com/jt8rLFP8SH — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) February 15, 2025

وأوضح البيان أن جرائم التي يستخدمها الاحتلال تشمل، التعذيب الجسدي والجرائم الطبيّة، وجريمة التجويع، عدا عن عمليات التنكيل والإذلال الممنهجين، ومنها الضرب المبرح الذي تنفذه وحدات القمع، والذي يهدف من خلاله قتل الأسرى، أو التسبب لهم بإصابات، ومشاكل صحية يصعب علاجها لاحقا، وكما أفاد العديد من الأسرى بتعمد منظومة السجون باستخدام الضرب المبرح قبل الإفراج عنهم.

وقال نادي الأسير: "اليوم بعد أن تحرر 36 أسيراً من المؤبدات، و 333 من أسرى غزة من الذين اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر، عكست هيئات الأسرى محددا وأوضاعهم الصحية، وحاجة بعضهم النقل إلى المستشفى، مستوى الفظائع التي تعرضوا لها الأسرى على مدار الفترة الماضية في سجون الاحتلال".

وأشار إلى أنّ من بين الأسرى الذين تحرروا اليوم أسرى مرضى، عانوا سنوات من الجرائم الطبيّة، أبرزهم الأسير منصور موقدة، والأسير إياد حريبات.

عناق وبكاء.. أهالي الأسرى في قطاع غزة يستقبلون أبناءهم بعد تحررهم من سجون الاحتلال بصفقة "طوفان الأحرار". pic.twitter.com/48oL4wvaNU — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 15, 2025

ونبه نادي الأسير إلى أنّه ما يزال هناك أكثر من عشرة آلاف أسير في سجون الاحتلال وهذا العدد لا يشمل معتقلي غزة كافة، حيث يواجه المئات منهم جريمة الإخفاء القسري، مشددا على أنّ عامل الزمن هو العامل الأساسي المؤثر على مصير الأسرى في السجون فكلما مر وقت على استمرار اعتقالهم كلما تضاعفت مستوى المخاطر على مصيرهم.

وأكد نادي الأسير أن الهدف من كل هذه الجرائم والتهديدات التي تتم ليس فقط محاولة قتل وسلب فرحة الحرية بل الهدف من ذلك كذلك المسّ بمكانة الأسير الفلسطيني في الوعي الجمعي الفلسطيني.

وأطلقت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس صباح اليوم السبت 3 أسرى إسرائيليين محتجزين لديها ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وفي المقابل، بدأ الاحتلال بالإفراج عن 369 أسيرا فلسطينيا، هم 36 أسيرا محكوما بالمؤبد و333 أسيرا من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يجرى خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وبدعم أميركي، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

المصدر / فلسطين أون لاين