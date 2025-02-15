إصابات بالاختناق إثر مواجهات في بيت لحم والخليل

اندلعت مواجهات قوات الاحتلال الإسرائيلي وشبان فلسطينيين، مساء اليوم السبت، في مخيم الدهيشة وبلدة الخضر، جنوب بيت لحم، وفي بلدة دورا جنوبي الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة وتمركزت عند الشارع الرئيس (القدس-الخليل)، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي بلدة الخضر، تمركزت قوات الاحتلال في محيط "البوابة"، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

من ناحية أخرى، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام، اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة دورا جنوب الخليل.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت دورا وداهمت منزل المعتقل إياد حريبات، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة عدد منهم بحالات اختناق، كما تعمدت صدم مركبات المواطنين وسط البلدة، ما تسبب بأضرار في عدد منها.

يأتي ذلك، في وقت يواصل الاحتلال عدوانه على مدن ومخيمات شمالي الضفة الغربية المحتلة لليوم الـ26 على التوالي، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، واعتقال المئات، إضافة إلى تشريد آلاف الفلسطينيين، وسط دمار واسع طال البنية التحتية والممتلكات.

ومنذ بدء الإبادة في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 916 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

المصدر / فلسطين أون لاين