القمة الأفريقية: خطة تهجير سكان غزة استمرار لحرب الإبادة

ندّد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، اليوم السبت، بدعوة "البعض" إلى "ترحيل ممنهج" للفلسطينيين، بعد اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيطرة بلاده على قطاع غزة ونقل سكانه إلى الأردن ومصر.

وقال فكي خلال الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الأفريقي في أديس ابابا، إن الحرب في قطاع غزة "تتواصل وسط صمت شبه تام من القوى الكبرى في العالم"، وإحدى وسائلها "دعوة البعض إلى ترحيل ممنهج للفلسطينيين خارج أراضيهم".

وانطلقت القمة الـ38 للاتحاد اليوم السبت 15 شباط، وتستمر أعمالها حتى الغد. والاتحاد الأفريقي منظمة دولية تضم في عضويتها 55 دولة من القارة السمراء، وجاءت بديلاً لمنظمة الوحدة الأفريقية عام 2002، وتسعى لتأسيس سوق مشتركة.

ويأتي تنديد فكي بالدعوة الأمريكية لتهجير سكان غزة في وقت كرر ترامب مرارا مقترحه للتهجير، حيث أكد أن الفلسطينيين لن يحظوا بحق العودة إلى غزة بموجب خطته للسيطرة على القطاع.

وعاد ترامب أمس الجمعة للتهديد باتخاذ موقف صارم بشأن غزة اليوم السبت. وقال: “لا أعرف ما سيحدث عند الساعة 12:00 ظهراً. لو كنت مكانهم لاتخذت موقفاً صارماً للغاية. لا يمكنني أن أقول ما ستفعله إسرائيل”.

وفي 4 فبراير/ شباط الجاري، طرح ترامب فكرة استيلاء الولايات المتحدة على غزة في مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. كما طرح اقتراحاً بنقل الفلسطينيين إلى دول مجاورة وإعادة تطوير المنطقة المتضررة وتحويلها إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

فيما طرح اقتراح تهجير الفلسطينيين من غزة لأول مرة في 25 يناير/ كانون الثاني من خلال حثّ مصر والأردن على استقبال المزيد من سكان القطاع. وعندما سُئل آنذاك عمّا إذا كان يقترح حلاً طويل الأمد أو قصير الأمد، قال: “يمكن أن يكون أياً منهما”.

وبدعم أميركي، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

المصدر / فلسطين أون لاين