ترامب: سندعم أي قرار تتخذه إسرائيل بشأن الأسرى في غزة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن على سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ قرار بشأن ما ستفعله الساعة 12:00 ظهرا (الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة) وهو الموعد النهائي المحدد الذي أطلقه للإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومة بغزة.

وأضاف ترامب أن حركة حماس أطلقت سراح 3 أسرى إسرائيليين من غزة بينهم أسير يحمل الجنسية الأمريكية، وأن "ما فعلته يختلف عن بيانها الأسبوع الماضي الذي قالت فيه إنها لن تطلق سراح أي أسرى" حسب ما قال.

وأكد الرئيس الأمريكي، الذي هدد الأسبوع الماضي بفتح أبواب الجحيح على غزة في حال لم تطلق المقاومة سراج جميع الأسرى، أن الولايات المتحدة ستدعم القرار الذي ستتخذه إسرائيل.

وأطلقت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس صباح اليوم السبت 3 أسرى إسرائيليين محتجزين لديها ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وفي المقابل، بدأ الاحتلال بالإفراج عن 369 أسيرا فلسطينيا، هم 36 أسيرا محكوما بالمؤبد و333 أسيرا من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلال عملية تسليم الأسرى في قطاع غزة، انتشر عناصر كتائب القسام في منطقة خان يونس، حيث تم إعداد منصة لإتمام عملية التسليم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وكررت حركة حماس أمس الجمعة تأكيد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى مع إسرائيل، وتنفيذ كل مراحله وفقا للمواعيد المقررة.

في حين، أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تعمل مع الولايات المتحدة لإخراج كل الأسرى الإسرائيليين) من قطاع غزة "بأسرع ما يمكن".

وبعد استلام 3 أسرى إسرائيليين أفرجت عنهم المقاومة، قال بيان لمكتب نتنياهو "نعمل بالتنسيق التام مع الولايات المتحدة لإنقاذ جميع رهائننا (الأسرى)، الأحياء منهم والقتلى، بأسرع ما يمكن".

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يجرى خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وبدعم أميركي، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

المصدر / فلسطين أون لاين