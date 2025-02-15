الاحتلال يداهم منازل أسرى محررين في الدفعة السادسة لصفقة التبادل

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عمليات دهم لمنازل الأسرى المحررين ضمن الدفعة السادسة لصفقة التبادل، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير المحرر ضمن صفقة التبادل إياد حربيات في قرية المجد غرب مدينة دورا بمحافظة الخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة وداهمت منزل الأسير المحرر مازن القاضي (45 عاما)، والذي جرى الإفراج عنه اليوم بعد اعتقال دام أكثر من 22 عاما في سجون الاحتلال، وكان محكوما عليه بالسجن 3 مؤبدات و25 عاما.

ووصل تسعة أسرى محررين من ذوي الأحكام المؤبدة إلى مدينة رام الله، فيما نقلت سلطات الاحتلال 3 أسرى محررين من أصحاب المؤبدات إلى مدينة القدس المحتلة وبينهم القسامي نائل عبيد.

وفي وقت سابق، داهمت قوات الاحتلال منازل أسرى محررين شملتهم الدفعة السادسة من صفقة التبادل، وتحديدا في بيت لحم، وطالت منزل المحرر عبد الرحمن مقداد، وهددت ذويه بعدم تنظيم مراسم استقبال له.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل المحرر موسى نواورة “الدوري” قبيل وقت قصير من الإفراج عنه.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مساء أمس الجمعة، منزل المحرر حافظ شرايعة الذي تم الإفراج عنه اليوم، وهددت ذويه بعدم تنظيم أي احتفال لمناسبة الإفراج عنه، علما أنه تم إبعاده إلى الخارج، وهو معتقل منذ نيسان/ أبريل 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد.

وفي القدس المحتلة، استدعت قوات الاحتلال والد الأسير القسامي المقدسي نائل سلامة عبيد لمركز تحقيق المسكوبية.

والأسير القسامي عبيد 46 عاما، اعتقل بتاريخ 24 سبتمبر(أيلول) 2004، وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ وطويل، ولاحقا حكم عليه بالسجن المؤبد 7 مرات، إضافة إلى 30 عاما.

وشملت الدفعة السادسة لصفقة التبادل الإفراج عن 369 أسيرا من سجون الاحتلال، بينهم 36 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد و333 من قطاع غزة وجرى اعتقالهم بعد 7 أكتوبر، مقابل الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين كانوا محتجزين لدى المقاومة في غزة.

وبذلك يرتفع عدد الأسرى الذين تمكنت المقاومة من تحريرهم على 6 دفعات إلى 1.138 أسير فلسطيني، مقابل 19 أسيراً إسرائيلياً.

ومن بين الأسرى المحررين (236) أسيرا من عمداء الأسرى، كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد مدى الحياة، وأقلهم أمضي 20 عاماً بشكل متواصل في سجون الاحتلال.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يجرى خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وبدعم أميركي، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

المصدر / فلسطين أون لاين