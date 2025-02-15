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انتشال 25 شهيداً من تحت أنقاض المنازل المدمرة

15 فبراير 2025 . الساعة 14:35 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 25 شهيدا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ48 الماضية، ما يرفع حصيلة الإبادة إلى 48264 شهيدا.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن جميع الشهداء جرى انتشالهم من تحت أنقاض المنازل المدمرة، مشيرة كذلك إلى إصابة 12 موطناً بمخلفات الاحتلال.

وأشارت الصحة إلى ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلي إلى 48264 شهيدا، والإصابات إلى 111688 جريحا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وأكدت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأهابت الوزارة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#شهداء #وزارة الصحة #حرب الإبادة

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