مستوطنون يهاجمون أراض زراعية في الأغوار الشمالية

هاجم مجموعة من المستوطنين، اليوم السبت، عدداً من المزارعين الفلسطينيين في وادي الفاو بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية باعتداء عدد من المستوطنين على المواطنين في المنطقة، لافتةً إلى نيتهم اقتحام التجمع.

وفي الأشهر الماضية، زادت حدة الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون، تحت حماية جيش الاحتلال، بحق المواطنين في الأغوار الشمالية، من اعتداءات جسدية، ومداهمة مساكنهم، وتخويف أطفالهم ونسائهم، وإجبارهم على ترك المراعي، ومحاولة سرقة مواشيهم.

ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، 2161 اعتداء ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون خلال يناير/ كانون الثاني الماضي.

ومن بين الاعتداءات 1786 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال، فيما ارتكب المستوطنون 375 اعتداء، وتركزت غالبيتها في محافظات الخليل، ورام الله، ونابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين