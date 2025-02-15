حماس: قضية تحرير الأسرى ستبقى على رأس أولويات شعبنا ومقاومتنا

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنّ هذه اللحظات التي نشهد فيها أسرانا الأبطال يعانقون الحرية، هي خطوة جديدة في مسيرتنا الطويلة نحو القدس.

وأكدت حماس، أنّ قضية تحرير الأسرى ستبقى على رأس أولويات شعبنا ومقاومتنا الباسلة، ولن يكتمل النصر إلا بكسر قيدهم جميعًا.

وأشارت إلى أنّ إفراج المقاومة عن ثلاثة أسرى للعدو يضعه أمام مسؤولية الالتزام بالاتفاق والبروتوكول الإنساني، وبدء مفاوضات المرحلة الثانية دون مماطلة.

وشددت على أن وحدة شعبنا ومقاومته كفيلة بإفشال كل مخططات التهجير، كما أفشلت كل مشاريع الاحتلال السابقة.

وأدانت حماس جريمة الاحتلال بوضع شعارات عنصرية على ظهور أسرانا الأبطال، ومعاملتهم بقسوة وعنف، في انتهاك فاضح للقوانين والأعراف الإنسانية، في مقابل التزام المقاومة الثابت بالقيم الأخلاقية في معاملة أسرى العدو.

وأفرج الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم السبت، عن أسرى الدفعة السادسة ضمن المرحلة الأولى في صفقة طوفان الأقصى، والتي تضم 36 أسيراً محكومًا بالسجن المؤبد، إلى جانب 333 أسيراً من أبناء قطاع غزة، الذين جرى اعتقالهم بعد 7 أكتوبر 2024، على خلفية العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وصباح اليوم، سلَّمت المقاومة الفلسطينية، 3 أسرى صهاينة ضمن الدفعة السادسة في المرحلة الأولى من صفقة طوفان الأقصى، للصَّليب الأحمر في خان يونس جنوبي قطاع غزة.





المصدر / فلسطين أون لاين