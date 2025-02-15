ما ترجمة الكلمات التي أدلها بها الأسرى الثلاثة على منصة التسليم بخان يونس؟

أدلى الأسرى الثلاثة الذين أفرجت كل من كتائب القسام وسرايا القدس عنهم اليوم السبت، من على منصة الإفراج بكلمات باللغة العبرية، يضع "فلسطين أون لاين" ترجمتها إلى اللغة العربية.

وقال الأسير الإسرائيلي ساغي ديكل حن: أطلب من الحكومة فعل كل شيء لاستمرار الصفقة.

أما الأسير الإسرائيلي يائير هورن فقال: يجب إعادة جميع الأسرى إلى منازلهم ولا مزيد من الوقت لديهم.

وقال ‏الأسير الإسرائيلي ساشا ألكسندر تروبنوف: يجب ألا ننسى بقية الأسرى وأثق بالشعب الإسرائيلي وقادته.

وتسلمت فرق الصليب الأحمر الدولي الأسرى الثلاثة، بعد التوقيع على أوراق الاستلام التي يتم التوقيع عليها قبل كل عملية استلام.

المصدر / فلسطين أون لاين