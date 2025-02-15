ما فحوى اللافتة التي حملها الأسير الإسرائيلي أثناء الإفراج عنه بخان يونس؟

وضع مقاتلو كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" لافتة خشبية بداخلها رسم لساعة رملية جوار صورة لامرأة ورجل، مكتوب عليها "الوقت ينفذ"، وقد حملها لاحقا أحد الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم قبيل نزوله من على منصة الإفراج عنه وتوجهه إلى سيارة الصليب الأحمر فما فحوى اللافتة ومن أصحاب الصورة؟

ووفق مصادر في المقاومة فإن الصورة التي تضمنتها اللافتة المرسوم بداخلها الساعة الرملية كانت لكل من الأسير "متان" ووالدته "عيناف تسنجأوكر"، في رسالة إلى أن الوقت ينفد وأنه لابد العمل على دفع الثمن مقابل الإفراج عنهما سريعا قبل فوات الأوان.

3 أسرى

وأطلقت كتائب القسام وسرايا القدس اليوم السبت ثلاثة من الأسرى لديهما والذين تم أسرهم في 7 من أكتوبر 2023.

وفي مقابل عملية الإفراج من المنتظر أن تطلق سلطات الاحتلال 36 أسيرا من أصحاب المؤبدات، بالإضافة إلى 333 أسيرا من قطاع غزة ممن اعتقلوا بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين السبت، ومن جانبه أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، استلام القائمة.





المصدر / فلسطين أون لاين