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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 15 فبراير

15 فبراير 2025 . الساعة 10:05 بتوقيت القدس
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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 15 فبراير

 يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين، اليوم السبت الموافق 15 فبراير 2025، ارتفاعاً طفيفاً  آخر على درجات الحرارة والتي تكون أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مشمساً ولطيفاً خاصة ساعات منتصف النهار في مختلف مناطق، البلاد، وبارداً بشكلٍ لافت صباحاً، مساءً وليلاً، وتنشط الرياح الشرقية على فترات.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: لا يوجد فرصة لسقوط الأمطار.

- الأجواء نهارًا: مشمسة إلى غائمة جزئياً.

- الأجواء ليلًا: شديدة البرودة.

- الرياح: هادئة وتنشط الرياح الشرقية على فترات.

والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#طقس فلسطين #طوفان الأقصى #أمطار على خيام النازحين

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