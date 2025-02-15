من هم القادة الشهداء السبعة على منصة مراسم تسليم الأسرى بخان يونس؟

ضمن مراسم عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين بمدينة خان يونس، وتحديدا من على موقع المكان المراد فيه مجريات التسليم، علّقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، خلف المنصة التي يُجرى عليها توقيع تسلم الصليب الأحمر للأسرى، صورة حاملة سبعة من قادتها الشهداء الذين استشهدوا خلال الحرب على غزة، فمن هم هؤلاء القادة؟

• قائد هيئة أركان القسـام الشهــيد محمد الضيف، وقد نعته الكتائب في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي 2025).

• قائد لواء خان يونس في كتائب القسام الشهــيد القائد رافع سلامة، استشهد على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في غارة جوية على مواصي خان يونس للنازحين في 13 يوليو 2024.

• نائب ركن الاستخبارات بالقســام الشهــيد شادي بارود، وقد استشهد باستخدام حزام ناري من الطائرات الحربية وقت وجوده في مخيم خان يونس في 26 من أكتوبر 2023.

• قائد الكتيبة الغربية للواء خان يونس، الشهـيد تيسير المباشر، وهي الكتيبة التي اقتحمت موقع "ريعيم" في السابع من أكتوبر، وقد استشهد المباشر في 25 أكتوبر 2023.

• قائد كتيبة الملفات، الشهـيد مدحت المباشر استشهد يوم 26 أكتوبر 2023.

• الشهيد محمد رضوان أحد مؤسسي دائرة التصنيع العسكري بالقسام.

• الأسير المحرر بصفقة وفاء الأحرار الشهــيد مصطفى الأسطل.

• مسؤول سلاح الطيران المسير بالقســام، الشهــيد سامر أبو دقة.





المصدر / فلسطين أون لاين