الاحتلال يُداهم منازل الأسرى المُقرَّر الإفراج عنهم في الضَّفَّة الغربيَّة

شنَّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها مداهمات لمنازل أسرى من المتوقع الإفراج عنهم اليوم ضمن الدفعة السادسة من صفقة طوفان الأقصى.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وتمركزت في منطقة شارع الصف، وداهمت منزل المعتقل عبد الرحمن مقداد المتوقع الإفراج عنه اليوم السبت، وهددوا ذويه بعدم تنظيم مراسم استقبال له.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت أيضا منزل المعتقل موسى نواورة "الدوري" المتوقع أيضا الإفراج عنه اليوم.

كما داهمت قوة من جيش الاحتلال منزل المعتقل حافظ شرايعة من بلدة زعترة شرق بيت لحم، وهددت ذويه بعدم تنظيم أي احتفال لمناسبة الإفراج عنه، علمًا أنه سيتم إبعاده إلى الخارج، وهو معتقل منذ نيسان/أبريل 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد.

في جنين، قالت مصادر محلية، إن الاحتلال اقتحم بلدة اليامون غربي المدينة، واعتقل المواطنين إبراهيم حوشيه، وأحمد حوشيه، ووجدي راسم أبو حسن، ومحمود أبو الهيجا، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها وتحطيم مقتنياتها.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا قرب دوار شويكة بالمدينة، لم تعرف هويته بعد.

كما اعتقل الجيش الإسرائيلي الشابين دعاس شحادة ومحمد عمارنة، بالقرب من مجمع المحاكم في مدينة طولكرم.

المصدر / فلسطين أون لاين